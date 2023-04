Venstre lover billigere månedskort der de får makt i høst

Venstre-leder Guri Melby lover å gjøre store kutt i prisen på månedskort for kollektivtrafikken dersom partiet vinner innflytelse under årets kommunevalg. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Venstre lover å kutte prisen på månedskort med minst 250 kroner alle steder hvor de får makt etter høstens lokalvalg.

– Venstre går til valg på at staten og kommunen skal ta en større del av regningen for buss, tog og bane, lovet Venstre-leder Guri Melby da hun talte under partiets landskonferanse lørdag formiddag.

– Alle steder Venstre får makt vil vi kutte prisen på månedskort med minst 250 korner. Det betyr noe for folks frihet hvem som styrer, sier hun videre.

Klimakrisen er en hjertesak for Venstre, som mener billigere kollektivtrafikk vil gjøre det mindre attraktivt å velge bil framfor buss, tog og bane.

– Selv om ikke regjeringen synes å ha skjønt det, så har vi en klimakrise å løse. For at vi skal nå målene må vi kutte i transportsektoren, sier hun.

– Da må de av oss som kan, kjøpe billett og ikke bensin.