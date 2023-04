Evakuerte får flytte hjem etter brann i Brønnøysund

NTB

Flesteparten av de evakuerte etter brannen i Brønnøysund natt til lørdag, får nå flytte hjem igjen.

Politiet opplyser at det gjelder alle de evakuerte, med unntak av en adresse som er nærmest brannstedet.

– Det foregår ennå vannavkjøling på brannstedet, skriver politiet i Nordland på Twitter i 12.15-tida.

Det var frykt for at det var gassbeholdere i bygget som brant. Det førte til at det ble opprettet en sikkerhetssone på 300 meter. Av den grunn ble også veien forbi stedet, fylkesvei 17 ved Nordbygda i Brønnøy, sperret for trafikk.

Bygningen brannen startet i, ligger i nærheten av flere bolighus, og sju av husene ble derfor evakuert. Politiet i Nordland meldte først om brannen klokken 22.12 fredag kveld. Det er ikke meldt om noen personskader.