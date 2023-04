Seks varetektsfengslet i narkosak på Vestlandet

NTB

Alle de seks som ble pågrepet under en væpnet politiaksjon på Husnes i Kvinnherad natt til torsdag, blir varetektsfengslet i fire uker.

Det dreier seg om fem menn og én kvinne. De er alle utenlandske statsborgere, og politiet mener de har vært deltakere i en organisert kriminell gruppe. Alle er siktet for grov narkotikakriminalitet, melder Bergens Tidende.

Fengslingsgrunnlaget er faren for bevisforspillelse og unndragelsesfare. Det betyr at politiet mener de siktede kan ødelegge bevis eller rømme landet hvis de er på frifot. Retten tok politiets begjæring om fire uker i varetekt for alle seks til følge.

Politiet sier de er i gang med å rulle opp en av de største narkotikasakene på Vestlandet noensinne. Saken har ifølge Bergens Tidende pågått en stund og politiet har holdt de siktede under oppsikt lenge før pågripelsene natt til torsdag.

Bergens Tidende har fått kommentarer fra to av de seks fengslede personenes forsvarere. Disse erkjenner ikke straffskyld.

Til Bergensavisen sier politiet at de ikke utelukker flere pågripelser.