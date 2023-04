Mann og kvinne dømt for hallikvirksomhet

NTB

En 46 år gammel leder av et eiendomsselskap er i Hordaland tingrett dømt til sju års fengsel for hallikvirksomhet.

En 35 år gammel ukrainsk kvinne er dømt til ett år og to måneders fengsel i samme sak, melder Bergens Tidende. Mannen erkjente delvis straffskyld da saken startet i februar. Det samme gjorde kvinnen.

Politiet knyttet de to dømte til et nettverk som har operert i Bergen, Haugesund, Stavanger, Sandnes, Sola, Kristiansand, Skien og Drammen.

I fjor vår oppdaget politiet at flere leiligheter som ble brukt til prostitusjon, var leid ut av det samme eiendomsselskapet. I midten av september samme år ble den nå 46 år gamle mannen som ledet selskapet pågrepet.

Han ble sammen med den ukrainske kvinnen tiltalt for hallikvirksomhet, som betyr at noen har tilrettelagt for at andre kan drive med prostitusjon. Politiet mener at mannen via sitt boligutleiefirma har tjent 7,4 millioner kroner fra begynnelsen av 2018 til september 2022.

Mannens forsvarer, Vetle André Mitchell Jensen, sier til BT at dommen vil bli anket.