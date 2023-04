PST mener russisk etterretning var til stede på Arendalsuka

Politioverbetjent i PST Dag Røhjell mener at russisk etterretning var til stede på Arendalsuka. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

PST mener at det var russiske etterretningsoffiserer til stede på Arendalsuka.

Det sier politioverbetjent og rådgiver i PST, Dag Røhjell til NRK.

– Arendalsuka er et viktig samlingspunkt for norsk politikk og næringsliv. Det er naturlig interessepunkt for Russland, sier Røhjell til kanalen.

Torsdag sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) at 15 ansatte ved den russiske ambassaden i Norge var uønsket her i landet.

Bakgrunnen er at norske myndigheter mener de i realiteten er etterretningsoffiserer som har utgitt seg for å være diplomater.

Russland kaller utvisningen av 15 russiske diplomater for et «provoserende og uvennlig skritt».