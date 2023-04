Rørosbanen åpen for trafikk – Dovrebanen og Gjøvikbanen er fortsatt stengt

Fredag morgen ble Rørosbanen mellom Elverum og Rena stengt. Grunnen er overvann ved togsporet. Like før klokka 11 opplyser Bane Nor at strekningen er åpen for trafikk.

NTB

Rørosbanen er åpen igjen for trafikk, men Dovrebanen og Gjøvikbanen er fortsatt stengt fredag formiddag.

– Alle stedene er det vannet som påvirker oss, sier pressekontakt Gunnar Børseth i Bane Nor til NTB.

Reisende må fremdeles regne med forsinkelser.

Dovrebanen mellom Lillehammer og Brumunddal ble stengt torsdag på grunn av jordras. Gjøvikbanen er stengt på grunn av flom.

Dermed går ikke togene mellom Lillehammer og Brumunddal på Dovrebanen.

– Vi har jobbet for harde livet i hele natt for å kunne åpne Dovrebanen, sier Børseth.

Strekningen forventes åpnes klokken 14:00.

Toglinjene som er rammet, er Oslo S – Trondheim S og regiontoget Drammen – Oslo S – Lillehammer.

Klokken 00.28 natt til fredag meldte Bane Nor at også Gjøvikbanen mellom Jaren og Gjøvik ville bli stengt gjennom natten. Årsaken er flom på grunn av det kraftige regnværet. I en oppdatering fredag morgen heter det at banen nå er stengt på strekningen Roa – Gjøvik, og at ny oppdatering på situasjonen kommer klokken 12.

Stengningen rammer regionstogene R30 og R31 mellom Oslo S – Jaren og Oslo S – Gjøvik.