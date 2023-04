Politiet mistenker tyverier i millionklassen – tre personer pågrepet

NTB

Tre menn er pågrepet og siktet for å stå bak en rekke tyverier fra byggeplasser i Sør-Norge.

Pågripelsene fant sted natt til 28. mars i en bolig på Toten. De pågrepne er to menn i 20-årene og en mann i 40-årene, skriver politiet i en pressemelding.

– Politiet mistenker at de tre mennene står bak i et stort antall av disse tyveriene hvor det er stjålet verktøy for til sammen flere millioner kroner, sier Ragnhild Ouren, leder for etterforskning på Lillehammer.

I forbindelse med pågripelsen ble det gjort funn av blant annet verktøy og annet tyvegods som politiet arbeider med å spore tilbake til rette eier.

– Noe av tyvegodset er allerede tilbake til rettmessig eier, men det gjenstår fortsatt en del arbeid. Vi oppfordrer bedrifter til å ta kontakt med sin nærmeste politistasjon for å gi en god beskrivelse av verktøy de er blitt frastjålet slik at vi skal kunne tilbakeføre verktøy til sin rettmessige eier, sier Ouren.

De tre mennene har østeuropeisk opprinnelse.