E6 stengt ved Biri i Gjøvik

NTB

Statens vegvesen stenger E6 ved Biri for å fjerne is fra elva Vismunda.

– Det er mye is ved brua, og det ligger også mye is oppover i elveløpet. Vi er nå i gang med å grave bort isen, sier Asbjørn Stensrud, seksjonssjef for drift øst i Statens vegvesen, i en pressemelding.

For å hindre at is danner en propp under brua, og at vannet dermed renner over E6, har Statens vegvesen nå stengt E6 for å iverksette forebyggende tiltak.

Statens vegvesen opplyser at de forventer at veien vil åpne igjen utover dagen, men kan ikke gi et eksakt tidspunkt.

Det er omkjøring via fylkesvei 123 eller fylkesvei 2538 Birivegen. Tunge kjøretøy anbefales å kjøre om på riksvei 3 Østerdalen.

Saken oppdateres