Riksvei 52 stengt over Hemsedalsfjellet – person blir hentet av luftambulanse

NTB

Hemsedalsfjellet er stengt etter at flere vogntog har hatt problemer i bakken opp mot Breistølen. En person blir hentet av luftambulanse etter ulykke.

En person blir fraktet til Hemsedal med ambulanse. Derfra vil personen bli fraktet videre med luftambulanse, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Personen var fastklemt under et vogntog, men kom seg etter hvert løs.

– En vogntogsjåfør som holdt på å legge på kjetting, kom under hjulet til et annet vogntog som kjørte forbi. Han ble dratt et lite stykke, sier operasjonsleder Terje Magnussen til Bergens Tidende.

Det er glatt veibane i området, skriver 110 Vest på Twitter.

Vegvesenet anslår at veien vil være åpnet rundt klokken 12, men det vil fortsatt være fare for kolonnekjøring.

– Akkurat nå vet vi ikke hvordan kjøreforholdene er, sier Vegtrafikksentralens trafikkoperatør Jørgen Bødtker til Bergensavisen.

Saken oppdateres