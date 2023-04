Vålerenga-legende Espen «Shampo» Knutsen flytter til Sveits

Skatteflukten fortsetter.

Espen Shampo Knutsen (51) og kona Fanny Jahre (44) har lyst til å «gjøre noe nytt». Knutsen er en av Norges mest kjente ishockeyprofiler.

Nå har han og kona Fanny Jahre flyttet til Zug i Sveits. Det bekrefter Knutsen overfor Finansavisen.

Ifølge Knutsen er det «bra hockey» som gjorde at valget falt på Zug, til tross for at han ikke har noen planer om å involvere seg hverken på isen eller benken. Han røper at skatt også er en del av motivet.

– Det er en blanding. Vi har hatt lyst til å gjøre noe nytt, og nå passet det bra her, sier han til avisen.

I Zug får Knutsen og kona celebert selskap, da det også er hit Bjørn Dæhlie, Svein Støle, Ketil Sandhaug, Tore Ivar Slettemoen og Hans Anton Nilsen har flyttet.

Ifølge Finansavisen hadde Knutsen en formue på 2,8 millioner i 2021. Jahre hadde en formue på 67,4 millioner samme år, og en inntekt på 3,8 millioner kroner.

Fanny Jahre er datter av skipsreder Jørgen Jahre.