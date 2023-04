Lærdalstunnelen stenges på kveld- og nattetid

Lærdalstunnelen vil stenge på kvelds- og nattetid for å oppgradere tunnelen. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Statens vegvesen har besluttet å stenge Lærdalstunnelen fra klokka 18 til klokka 6 når arbeider med å oppgradere tunnelen skal starte.

Vegvesenet planlegger å starte oppgraderingen av verdens lengste tunnel i 2025, og skal etter planen være ferdig i løpet av fire til fem år, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Det er ikke mulig å oppgradere tunnelen uten av det får konsekvenser for omverdenen. Vi har kommet til at det er bedre med kvelds- og nattestenging enn å stenge tunnelen helt, sier leder for tunneloppgradering Stig Berg-Thomassen i Statens vegvesen.

Tunnelen er med sine 24,5 kilometer verdens lengste veitunnel og ligger mellom Lærdal og Aurland.

Med stengning på kvelds- og nattetid vil det ta to til tre år å ferdigstille sprengningsarbeidet i tunnelen. Det er et til to år lenger enn om tunnelen hadde vært stengt døgnet rundt. I denne perioden vil det ikke være mulig å slippe gjennom utrykningskjøretøy når tunnelen er stengt.

Berg-Thomassen beklager ulempene arbeidet vil føre til for trafikantene.