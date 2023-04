Mange misfornøyd med eldreomsorgen i Oslo

Høyres ordførerkandidat i Oslo, Anne Lindboe, er bekymret over eldreomsorgen i Oslo. I en undersøkelse foretatt på oppdrag fra Høyre selv, er 43 prosent av de spurte misfornøyd med kvaliteten på eldreomsorgen i hovedstaden. Foto: Alf Simensen / NTB

I en fersk undersøkelse sier 43 prosent av de spurte at kvaliteten på eldreomsorgen i Oslo er svært eller ganske dårlig.

Kun 17 prosent mener at kvaliteten er svært god eller ganske god, mens 30 prosent mener den er verken god eller dårlig, skriver Dagsavisen.

Undersøkelsen er gjort av Respons Analyse for Oslo Høyre.

Velgerne som stemmer på Rødt, SV, Høyre og Frp, er mest kritisk til kvaliteten i eldreomsorgen i Oslo. Blant velgere som stemmer Ap, Venstre, KrF og Sp, sier de fleste at eldreomsorgen verken er god eller dårlig – eller at den er god.

– Dette viser noe av den krisen eldreomsorgen i Oslo står i, sier Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe til Dagsavisen.

Aps helsepolitiske talsperson Jon Reidar Øyan registrerer at det er Høyre som har bestilt målingen, og mener det er relevant å spørre om hvordan situasjonen hadde vært om Høyre hadde styrt.

Samtidig skriver han i en epost til avisen at eldreomsorgen i Oslo overordnet sett er god, men at det er forbedringspotensial.

– Fremover må vi styrke de hjemmebaserte tjenestene ytterligere, vi må tilby tilpassede teknologiske hjelpemidler, sikre et godt og trygt tilbud for demente og bygge ut flere nye plasser på sykehjem. For å nevne noe, avslutter han.