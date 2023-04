NTB

To personer er fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø etter et uhell med kokende vann i en badstue i Troms.

Troms politidistrikt skriver på Twitter at det er uklart hva som har skjedd, men at det er to personer som har blitt eksponert for kokende vann.

De to er fraktet med luftambulanse til sykehus i Tromsø, men skadeomfanget er ikke kjent.

Hendelsen fant sted i Altevatn i Bardu kommune.