Ringsaker kommune setter krisestab etter voldsomt regnvær

NTB

Det har regnet voldsomt i Ringsaker kommune gjennom dagen og kvelden, og kommunedirektøren har nå satt krisestab for å håndtere utfordringene.

– Alt tilgjengelig mannskap fra brannvesen og teknisk drift er nå i arbeid. Det er dialog med Statens vegvesen og politiet. Statsforvalteren er varslet, skriver Ringsaker kommune på Facebook.

Kommunen oppfordrer til å ringe 110 ved vann i kjeller, men bruke vakttelefonen til teknisk drift til alle andre henvendelser. I tillegg ber de hver enkelt innbygger om å ta ansvar for å rense stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø, is, jord, grus, kvister og løv.

Nedbøren på Hedmarken har stengt jernbanen i kommunen, og togene går i øyeblikket ikke mellom Moelv og Brumunddal.