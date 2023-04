Sunnaas-siktet erkjenner ikke straffskyld

NTB

Mannen i 40-årene som er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Sunnaas sykehus natt til onsdag, erkjenner ikke straffskyld.

Han samtykker heller ikke til varetektsfengsling, sier hans forsvarer Jorunn Hegle Hovda til NTB.

Hovda og den siktede har vært i avhør gjennom ettermiddagen og i kveld.

– Han har avgitt en detaljert forklaring og erkjenner ikke straffskyld. Han hadde aldri forsett om å skade eller drepe fornærmede, sier Hovda.

Hun legger til at mannen er preget av situasjonen, og at man har anmodet at politiet iverksetter rettspsykiatrisk undersøkelse.

Fengslingsmøte for mannen blir klokka 13 fredag ettermiddag i Follo og Nordre Østfold tingrett.

Mannen gikk i 0.30-tiden natt til onsdag til angrep med et våpen på samboeren sin, en kvinne i 40-årene. Hun var på besøk på Sunnaas sykehus der mannen er innlagt. Kvinnen ble alvorlig, men ikke livstruende skadd. Det er foreløpig uklart hva som foranlediget hendelsen.

Sunnaas sykehus ligger på Nesodden utenfor Oslo og er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og tilbyr rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade.