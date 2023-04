Kraftig brann i fritidsbåt i Fusafjorden – mann hoppet over bord

NTB

En mann måtte hoppe over bord da båten hans begynte å brenne i Fusafjorden torsdag formiddag. Mannen er ikke skadd, men båten er totalskadd.

– Ressurser er sendt mot stedet, både til sjøs og i lufta, tvitret Vest politidistrikt etter at meldingen om brann kom inn.

– Mannen ringte og fortalte at båten brant og sa at han så seg nødt til å hoppe på sjøen. Han hadde redningsvest og sa at han var 4 meter fra land, sier operasjonsleder Stine Mjelde til Bergens Tidende.

Båten lå da utenfor Solstrand hotell ved Sandholmane naturreservat i Bjørnafjorden kommune.

– Ifølge brannvesenet er båten overtent, og de har startet slukking. Mannen er tatt om bord hos Kystvakten, sier Mjelde.

