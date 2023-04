Mann siktet for drapsforsøk mot politibetjent i Lier – ble pågrepet etter varselskudd

NTB

Mannen som tirsdag brukte kniv mot politiet i Lier, er siktet for drapsforsøk. Før pågripelsen løsnet politiet et varselskudd, uten å treffe mannen.

Siktelsen lyder på drapsforsøk overfor politibetjenten samt trusler og vold mot politiet. Politimannen ble ikke fysisk skadd, men uniform og verneutstyr fikk knivskader, opplyser Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

I 17.30-tiden tirsdag rykket politiet ut til kommunesenteret Fosskvartalet i Lierbyen for å bistå helsevesenet med en velferdssjekk av en mann i 30-årene.

Patruljen ble angrepet av mannen, som hadde kniv. De valgte da å løsne et varselskudd. Mannen ble ikke truffet av skuddet, men ble lettere skadd under pågripelsen som skjedde like etterpå. Politiet brukte pepperspray og hund. Spesialenheten har konkludert med at de ikke skal etterforske saken.

Mannen framstilles for varetektsfengsling torsdag klokka 14. Siktede har samtykket til fengsling i fire uker.

Mannen har også samtykket i kontorforretning, som innebærer at saken avgjøres uten at han er til stede i retten. Han er fortsatt under helsevesenets omsorg.

Den siktede har fått oppnevnt advokat Ketil Magnus Berg som sin forsvarer.