Lekeplass i Trondheim stenges på grunn av miljøgifter

NTB

En lekeplass i Trondheim sperres av fordi det er funnet til dels svært forurensede masser på området. Lekeplassen har vært i bruk siden 2007.

Da parken skulle oppgraderes, ble det rutinemessig tatt prøver av grunnen. Det viste seg at bakken inneholdt høye verdier av ulike miljøgifter, blant annet bly.

Foreløpig er det usikkert om miljøgiftene ligger i det øverste laget eller lenger ned i massene.

– Hvis det ligger litt under overflaten, har det ikke utgjort noen fare, sier klima- og miljøsjef Hans Fredrik Kvitvang i Trondheim kommune til NTB.

Han sier de er ekstra påpasselige med områder der små barn ferdes fordi disse har lavere toleransegrense for miljøgifter enn større. Småbarna kan få i seg bly ved å «spise» jord eller putte fingrene i munnen etter å ha gravd i jorda.

Kvitvang sier det er lite trolig at noen har fått i seg mye miljøgifter på lekeplassen, men at det er totaleksponeringen for bly som bekymrer.

Det ble også funnet benso(a)pyren og andre polyaromatiske hydrokarboner i massene. Området blir nå gjerdet inn, og det skal gjøres nye undersøkelser.

Lekeplassen i Strandveiparken ble etablert i 2007, og massene i området ble trolig ikke skiftet ut, heter det i en pressemelding fra kommunen.