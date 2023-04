Kolonnekjøring og stengte fjelloverganger i Sør-Norge

NTB

Været spiller flere av fjellovergangene et puss natt til torsdag. Hardangervidda og Haukelifjell har kolonnekjøring, mens fylkesvei 50 Hol – Aurland er stengt.

Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt for kjøretøy med en totalvekt mindre eller lik 7,5 tonn, mens det er innført kolonnekjøring for kjøretøy over 7.5 tonn, melder Statens vegvesen.

Det er stedvis glatte partier på strekningen. Kolonnene går cirka hver halvannen time.

Over europavei 134 Haukelifjell er det kolonnekjøring for alle kjøretøy på strekningen Haukelitunnelen – Liamyrene.

Klokken 4.34 opplyser Vegtrafikksentralen vest at fylkesvei 50 Hol – Aurland er stengt på grunn av uvær. Været fører til både redusert sikt og stedvis glatte partier.