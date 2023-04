Kvinne pågrepet og siktet for flere kjøpesenterbranner i Bergen

Det brant på et toalett på Oasen kjøpesenter i Bergen onsdag.

NTB

En kvinne i 20-årene er pågrepet og siktet etter brannene på Åsane senter og Oasen kjøpesenter onsdag. Politiet undersøker om hun også står bak andre branner.

Onsdag brant det på toaletter i to bygg som tilhørte Åsane senter, samt på et toalett på Oasen et annet sted i Bergen, skriver Bergens Tidende.

For en drøy måned siden brant det på et kjøpesentertoalett på Bergen storsenter.

– Siktelsen av i dag angår bare kjøpesenterbrannene i dag, men det kan bli aktuelt å utvide siktelsen på et senere tidspunkt, sier jourhavende politiadvokat Andreas Foxen Haldorsen.