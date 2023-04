Oppsigelser og permitteringer hos tjenestene Blå Kors og Mental Helse

NTB

Sju ansatte mister jobbene sine i Hjelpetelefonen, og Blå Kors i Kristiansand har sett seg nødt til å permittere 25 ansatte. Tjenestene har ikke nok midler.

Regjeringen har endret tilskuddsordningene for bruker- og pårørendeorganisasjoner, noe som har gitt utslag. Mange tjenester får ikke støtten de tidligere har fått.

Før påske ble det klart at støtten til Mental Helse og Blå Kors kuttes i 2023.

Den landsdekkende tjenesten Hjelpetelefonen til Mental Helse får 27 millioner i driftstilskudd i år.

– Det er mer penger enn vi fryktet, men langt mindre enn vi håpet på. Vi søkte om 40 millioner, som vi mener ville bidratt til å styrke oss og møte det behovet vi opplever, sier daglig leder i Hjelpetelefonen Timland Dale til Varden.

Hjelpetelefonen som holder til i Skien, må nå kutte ytterlige sju ansatte.

Det er bare en drøy måned siden 20 ansatte mistet jobbene sine, skrev Varden.

Også Blå Kors er bekymret. Blå Kors chat-senter ligger i Kvadraturen i Kristiansand. Nå stenger de chattetjenestene sine to dager i uka og permitterer 25 ansatte i tre måneder fra 1. mai, skriver Fædrelandsvennen.

– Det er ille at vi må permittere, men vi er mer lei oss på vegne av de 17.000 barn og unge som kontakter oss hvert år. Enkel matematikk tilsier at vi ikke vil nå like mange som før, sier daglig leder Arvid Solheim i Blå Kors Kristiansand.

Chattetjenestene «Snakk om mobbing» og «Snakk om psyken» har hittil vært åpne fem dager i uka. Årsaken er den samme som hos Hjelpetjenesten. Det statlige tilskuddet er redusert fra 9,6 millioner kroner i 2022 til 3,6 millioner i år.