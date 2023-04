Togforsinkelser i Oslo ut uka – feil rettes ikke før natt til lørdag

NTB

Sporvekselen mellom Skøyen og Oslo S blir ikke reparert før til helga. Dermed fortsetter de store togproblemene ut arbeidsuka.

– Årsaken er at feilen på sporvekselen gjør at den må skiftes ut. Dette er arbeid som må gjøres om natta, opplyser pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

Håpet var å få gjort dette natt til torsdag, men dette er nå utsatt til natt til lørdag.

– Det har blitt vurdert en midlertidig utbedring av skinnebruddet, men det vil medføre behov for redusert kjørehastighet og vil dermed ikke gi et bedre tilbud til passasjerene. Vi fortsetter derfor å kjøre togtrafikken slik som i dag, til og med fredag, skriver Bane Nor i en pressemelding.

Kø-kjøring

Ny prognose for reparasjon er satt til lørdag 15. april klokken 2 – altså natt til lørdag.

– Vi får inn en ny sporveksel fra Sverige som vil løse utfordringene når den er satt inn, sier pressevakt Harry Korslund til Østlandets Blad.

Siden det oppsto et skinnebrudd i en sporveksel i nærheten av Nationaltheatret stasjon tidlig onsdag morgen, har det vært redusert sporkapasitet i Oslotunnelen. Dette fører til forsinkelser og innstilte tog på Østlandet, sidene togene nå er nødt til å kjøre i kø.

– Følg med på våre reiseplanleggere og reiseapper. Der får du løpende informasjon om innstillinger og forsinkelser. Sjekk tidlig før du skal ut på reise, oppfordrer Korslund.

Følgende toglinjer er berørt:

R14: Asker – Oslo S – Kongsvinger – (Charlottenberg)

FLY1: Drammen – Oslo lufthavn, Flytoget

RE10: Drammen – Oslo S – Lillestrøm – Oslo lufthavn – Lillehammer

R13: Drammen – Oslo S – Dal

R12: Kongsberg – Oslo S – Eidsvoll

F4: Oslo S – Bergen

F5: Oslo S – Kristiansand – Stavanger S, Sørlandsbanen

RE11: Skien – Oslo S – Eidsvoll, Vestfoldbanen

L1: Spikkestad – Asker – Oslo S – Lillestrøm

FLY2: Stabekk – Oslo lufthavn, Flytoget

L2: Stabekk – Oslo S – Ski