Ricinsaken i Gloppen henlagt

NTB

Den potensielle giftfunnsaken i Gloppen i Nordfjord er henlagt som intet straffbart forhold, opplyser politiet.

25. februar rykket politiet ut til en leilighet i Gloppen etter mistanke om at en kvinne var blitt utsatt for det svært giftige stoffet ricin. Senere ble det klart at det ikke var funnet ricin i leiligheten til kvinnen, men kastorbønner som kan brukes til å fremstille det giftige stoffet.

Nå er saken er henlagt som intet straffbart forhold bevist, opplyser politiet i en pressemelding, skriver Bergens Tidende.

I meldingen skriver politiet at det ikke er noe som tyder på at kvinnen har forsøkt å utvinne ren ricin fra kastorbønnene.)