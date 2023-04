Svensk statsadvokat vil ha rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede i fryseboks-saken

NTB

Statsadvokaten ber om en rettspsykiatrisk undersøkelse av mannen som er siktet for likskjending etter at en død kvinne ble funnet i fryseren hans.

Den døde kvinnen ble funnet i en fryseboks i mannens hjem i Sverige. Både han og kvinnen er norske statsborgere. Mannen er siktet for likskjending og drap, men politiet har presisert at drapsmistanken er på laveste nivå.

Mannens forsvarer, Stefan Liliebäck, sier til Dagbladet at det er tingretten som skal ta en endelig avgjørelse om undersøkelsen, men at mannen har godtatt det.

Mannen har erkjent straffskyld for likskjending, men ikke for drap. Han sier at kvinne har vært død siden 2018.