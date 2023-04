Else Kåss Furuseth fikk fedme-ultimatum: – Mat har blitt en trøst

Else Kåss Furuseth er klar med nytt TV-program.

Programlederen overspiser, og tror noe av forklaringen er at hun bor alene og ofte er lei seg på kveldene.

Else Kåss Furuseth (42) har fått et ultimatum fra legene: Gjør en endring, eller begynn med pustemaske om natten!

Det går frem i et intervju komikeren har gitt til NRK i forbindelse med TV-personlighetens nye fjernsynsserie «Helsekost Furuseth», som har premiere på NRK 20. april.

Nest høyeste nivå av fedme

Komikeren har en BMI (kroppsmasseindeks) på 37,5, noe som plasserer henne på det nest høyeste nivået av fedme, sammen med omtrent sju prosent av alle kvinner og fem prosent av alle menn i Furuseths aldersgruppe i Norge.

Den folkekjære programlederen sier hun sliter med overspising, spesielt om kveldene.

– Mat har blitt en trøst. Mat er kanskje svaret på alle problemer, små og store. For meg har kosen på kveldene blitt de mørke timene. En litt hemmelig del av livet. Jeg har spist meg slik jeg ser ut, fordi jeg ofte er lei meg på kvelden, sier Else Kåss Furuseth til NRK.

Nå vil hun gjøre et ærlig forsøk på å gå ned i vekt.

Vil fjerne skam



Else Kåss Furuseth har bodd alene i 20 år, og tror selv det er noe av forklaringen på at vekta viser et høyere tall hvert eneste år.

– Jeg har ingen andres blikk på meg. Og da gir jeg flatt faen, forklarer hun.

Hun vil ikke bare gå ned i vekt, men også bidra til å gjøre livet lettere for andre med fedme og overvekt ved å snakke om det.

– Det viktigste er å fjerne skam, og vise at vi er sterkere sammen. Og kanskje blir kroppen til syvende og sist mindre viktig? sier Furuseth til NRK.

I februar ble det klart at NRK legger ned Furuseth og Markus Nebys «Kåss til kvelds» etter sju sesonger. Siste sending var 4. mars.