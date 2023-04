Store forsinkelser for alle tog til og fra Oslo

NTB

Feil på en sporveksel mellom Skøyen og Oslo S vil føre til store forsinkelser i togtrafikken onsdag.

Bane Nor opplyser at feilen fører til at det vil bli benyttet færre spor mellom Skøyen og Oslo S. Feilen berører både lokaltog, regionstog, fjerntog og flytog.

– Dette tar tid, skrev Bane Nor ved 3.30-tiden onsdag.

Ifølge Vy er det ikke varslet noen ny oppdatering på situasjonen før klokken 12 onsdag. De skriver videre at feilen vil føre til at togene vil kjøre i kø mellom Oslo S og Nationaltheatret.

Følgende toglinjer er berørt:

R14: Asker – Oslo S – Kongsvinger – (Charlottenberg)

FLY1: Drammen – Oslo lufthavn, Flytoget

RE10: Drammen – Oslo S – Lillestrøm – Oslo lufthavn – Lillehammer

R13: Drammen – Oslo S – Dal

R12: Kongsberg – Oslo S – Eidsvoll

F4: Oslo S – Bergen

F5: Oslo S – Kristiansand – Stavanger S, Sørlandsbanen

RE11: Skien – Oslo S – Eidsvoll, Vestfoldbanen

L1: Spikkestad – Asker – Oslo S – Lillestrøm

FLY2: Stabekk – Oslo lufthavn, Flytoget

L2: Stabekk – Oslo S – Ski