Biskop etter skredene i Troms: – Ufattelige tragedier

Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland sender sine tanker til de pårørende etter at fire personer har mistet livet i skred.

– I dag er fire mennesker omkommet i skred i Troms. Ufattelige tragedier! Vi ber til Gud for dem som er rammet av skred og for dem som har mistet noen av sine. Vi ber om at livets Gud kan gi trøst og håp, skriver biskopen på sin Facebook-side.

Lørdag vil Finnkroken kapell på Reinøy i Karlsøy kommune holde åpent fra 13 til 17 for lystenning, stillhet og samvær.

Biskopen gjentar budskapet om at det er høy skredfare mange steder. Han oppfordrer alle til å følge rådene fra myndighetene og hjelpekorps.

– Vi har ingen å miste, avslutter biskopen.