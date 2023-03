Oslo Børs endte uka med oppgang – sørget for pluss i første kvartal

NTB

Hovedindeksen på Oslo Børs hentet seg inn etter en svak formiddag og stengte fredag på 1.193,57, opp 0,75 prosent.

De fleste tungvekterne endte opp, blant annet Aker BP (+1,42), Equinor (+0,79), Norsk Hydro (+0,08) og Telenor (+0,04). Yara og DNB falt med hendholdsvis 0,7 og 0,11 prosent.

Dagens store vinner ble EAM Solar, som steg med 20,61 prosent. Pilene pekte mest ned for Norsk Titanium, som ble dagens taper med et fall på 38,39 prosent.

Oppgangen fredag gjorde også at første kvartal som helhet, endte så vidt i pluss. De tre første månedene av 2023 klatret hovedindeksen 0,38 prosent. Det skjedde til tross for at banktrøbbel og oljeprisfall satt sitt preg på siste del av perioden, skriver E24.

Et fat nordsjøolje ble ved stengetid omsatt for 79,1 dollar fatet, en oppgang på rundt 0,32 prosent. Det er opp rundt 0,6 dollar siden midnatt og rundt 1,5 dollar høyere enn ved stengetid torsdag.

Det ble også en god dag på de toneangivende europeiske børsene. FTSE 100-indeksen i London steg med 0,25 prosent, mens den tyske DAX-indeksen gikk opp 0,7 prosent. I Paris steg CAC 40-indeksen med 0,8 prosent.