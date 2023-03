Tre alvorlige skredhendelser i Troms – melding om en død og flere som kan være skadd

NTB

Det har vært tre alvorlige skred i Troms. Minst en person skal være død i Lyngen, mens det er meldt om to savnede i Karlsøy.

Ordføreren i Lyngen kommune opplyser at skredet som har gått ved Lyngseidet, er alvorlig. Til TV 2 sier han at en person er omkommet og en kritisk skadd. Samtidig melder Nordlys at to personer er savnet etter at et hus og fjøs havnet på havet i et skred på Reinøya i Karlsøy kommune

Ifølge politiet er det gått tre alvorlige skred på Reinøya, ved Lyngseidet og i Manndalen i Kåfjord.

– Vi jobber nå med å få oversikt over hendelsene og vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer, skriver politiet i en pressemelding.

– Politiet fraråder alle å bevege seg i fjellet slik forholdene er nå, skriver de videre.

Krisestab

Lyngen kommune har satt krisestab.

– Det jeg kan si, er at politiet er på stedet, og Lyngen kommune har satt krisestab. Det indikerer en alvorlig hendelse. Vi har fått beskjed om at det er folk som er tatt av skredet, og vi håndterer dette som en alvorlig hendelse, sier Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen til NTB.

Nettavisa iTromsø har skrevet at det er fem utenlandske turister som er involvert i skredet i Lyngen. Hovedredningssentralen Nord-Norge har opplyst at de er i ferd med å oppbemanne for å håndtere de alvorlige hendelsene.

Låve tatt

I Kåfjord opplyser ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad at det ikke har kommet melding om at folk er tatt av skredet.

– Vi har satt krisestab. Det er ikke folk som er tatt i skredet, men det er noen som må evakueres bort. Det er en låve med dyr som er rammet, og det vil bli en del stengte veier, sier ordføreren.

I forbindelse med skredet på Reinøya opplyser Redningsselskapet at de bistår.

– Sammen med flere andre nødetater sendt ut på oppdrag i forbindelse med et større snøskred i Grøtnesdalen på Reinøya i Troms. Et redningshelikopter er på stedet, skriver Redningsselskapet.