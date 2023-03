Stor snøskredfare første påskehelg: – Ikke oppsøk skredterreng nå

NTB

Sterk sol og rolig vær den første påskehelgen gjør at faren for å utløse skred er svært stor i Nordland og Troms og Finnmark, advarer NVEs Snøskredvarslingen.

– Det er ikke tiden for å oppsøke skredterreng nå, og det kan dessverre ta lang tid før vi får stabile forhold i Troms og deler av Finnmark, sier vaktleder Emma Julseth Barfod i Snøskredvarslingen i en pressemelding.

Det er et svakt lag under de store ferske flakene fra torsdag og fredag. Dette gjør at flakene er ekstra ustabile, og det vil også hindre flakene å stabilisere seg, påpeker NVE.

– Det er også viktig å merke seg at skredproblemet med store ferske flak har lagt seg i sørvendte sider. Dermed vil faren for skred raskt kunne øke når sola kommer fram. Bratte lune solvendte sider må en da ha spesielt god avstand til, forklarer Barfod.

Hun oppfordrer folk til å følge med på Varsom.no gjennom påska.

– Ferske varsler for de to neste dagene kommer ut klokka 16. I tillegg kommer det fortløpende inn ferske observasjoner.