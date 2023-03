Brudd for Alexandra Joner

Den norske artisten er blitt singel.

Alexandra Joner (33) bekrefter brudd med kjæresten Runar Vatne.

Det skriver artisten og skuespilleren selv på Instagram fredag ettermiddag.

– Runar og jeg har gått fra hverandre og er ikke lenger et par. Det ble slutt for over en måned siden. Dette er en svært privat sak for oss og vi ønsker ikke å uttale oss noe videre om dette, skriver Joner.

Vatne er milliardær og en kjent finansmann. Joner og Vatne har vært sammen i ti år, skriver Dagbladet.

Vatne har tidligere vært gift med Vanessa Rudjord. De har en datter sammen.