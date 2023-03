Gerhardsen om Folkehelsemeldingen: – En viktig start

NTB

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen, sier Folkehelsemeldingen bekrefter de store helseforskjellene vi har.

– Det er en viktig start. Vi er glade for den tydelige strategien for å redusere tobakksbruken. Sammen med fedme er dette en av de virkelig store truslene mot helsen vår. Her tar Kjerkol noen viktige og modige skritt, sier Gerhardsen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) la fredag fram regjeringens Folkehelsemelding. Der går de blant annet inn for å innføre røykeforbud i private biler der barn er passasjerer, på utendørs lekeplasser, idrettsområder og holdeplasser, samt fellesarealer i leilighetskomplekser.

Gerhardsen synes også det er bra at regjeringen setter i gang et arbeid for å se på markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge.

– Vi vet at det er en direkte sammenheng mellom hvor mye reklame for usunne varer barn utsettes for og hvor usunne de blir. Her er vi helt enige med helseministeren i at dagens ordning for å beskytte barn mot markedsføring av usunne varer ikke er god nok. Dette har vært overlatt til matvarebransjen selv i ti år. Det har ikke virket, så nå bør tiden være over for en slik løsning.

Gerhardsen mener imidlertid at regjeringen må holde løftet sitt om daglig fysisk aktivitet i skolen.

– Vi trenger at løftet om daglig fysisk aktivitet i skolen blir virkelighet. Det skal gjelde alle, for vi vet at norske barn beveger seg for lite. Den eneste måten å sikre at alle får nok bevegelse på er å bruke den arenaen skolen er.

LHL skuffet

– I en tid med økt press på helsetjenesten og flere som blir eldre, så trengs det et krafttak for bedre folkehelse, sånn at vi unngår å overbelaste helsetjenesten. Denne meldingen skyver dessverre viktige grep ut i tid, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

– Vi hadde ønsket oss en sunn skatteveksling, som gjør sunn mat billigere og usunn mat dyrere, sterkere vern av barn og unge mot markedsføring og daglig fysisk aktivitet i skolen. Det vi får er videre utredning, men regjeringen skal ha ros for nye grep mot tobakk, sier Jahren.

LHL er en pasientorganisasjon med 55.000 medlemmer som jobber for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi og deres pårørende.

Roser grepene mot tobakk

Kreftforeningen roser også regjeringens grep mot tobakk, og sier det er et stort steg mot en tobakksfri framtid.

– Vi i Kreftforeningen skulle selvfølgelig ønske at regjeringen hadde turt å satse enda mer gjennom et generasjonsforbud mot tobakk, men i dag er vi først og fremst utrolig glade for at de som ønsker å slutte å røyke, endelig skal få et godt tilbud – med veiledning og medisiner – uavhengig av hvor du bor i landet, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

Hun peker på at nabolandene våre allerede har gode røykesluttilbud, men at Norge har vært elendige på å tilby hjelp til dem som ønsker å slutte med røyk.

– En europeisk undersøkelse viste nylig at vi ligger på jumboplass i hele Europa. Bare Bosnia-Hercegovina ligger bak oss. Nå gleder vi oss over at vi endelig kan tilby et godt røykesluttilbud også i Norge.