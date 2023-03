Skatteetaten: – Usedvanlig mange har store beløp til gode på skatten

Skatteetaten har sendt ut de siste skattemeldingene for 2022. Illustrasjonsfoto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Skatteetaten har sendt ut de siste skattemeldingene for 2022. – Vi har sjelden eller aldri før sett så store tall for skatt til gode, sier divisjonsdirektør.

2,9 millioner personer ligger an til å få igjen 44,8 milliarder kroner, opplyser Skatteetaten i en pressemelding. Det er nesten 15 milliarder kroner mer enn totalsummen på samme tid i fjor.

Siden 14. mars har Skatteetaten sendt ut mer enn 5,2 millioner skattemeldinger. Foreløpige tall viser at de som har penger til gode, i gjennomsnitt vil få 15.200 kroner utbetalt.

– Flere har sannsynligvis krav på reisefradrag

Martha Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten, sier det er viktig å sjekke at opplysningene i skattemeldingen stemmer, selv om man får penger tilbake. Hun vil spesielt oppfordre til å sjekke om du har krav på reisefradrag.

– Det er mange som har begynt å få normale hverdager igjen etter pandemien og derfor reiser til og fra jobb. I tillegg har sannsynligvis flere krav på reisefradrag, fordi bunnbeløpet er redusert, forteller Gjengedal.

Skateetaten har en reisefradragskalkulator på sine nettsider som man kan bruke for å finne ut av hvor mye man har krav på.

Ifølge Skatteetaten er en viktig årsak til at mange nå får igjen på skatten, at rentenivået økte i 2022. Det har ført til at personer med gjeld får høyere rentefradrag.

900.000 får restskatt

Omtrent 900.000 ser ut til å få restskatt på til sammen 27 milliarder kroner. I snitt må de betale 29.800 kroner, noe som er langt lavere enn året før, men noe høyere enn normalt de siste årene. I 2021 måtte de som fikk restskatt, betale tilbake 43.500 kroner i snitt.

– Betaler du restskatten før 31. mai, slipper du å betale renter. Hvis ikke vil du få tilsendt faktura i høst. Hvis restskatten din er over 1000 kroner, deles beløpet på to fakturaer, sier Marta Johanne Gjengedal.

Hvis du får skatteoppgjøret først til høsten, skal restskatten betales tre uker etter at du får skatteoppgjøret.