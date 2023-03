Oslos vannforsyning blir rundt 3,5 milliarder kroner dyrere

NTB

Oslos nye vannforsyning blir ytterligere 3,5 til 3,7 milliarder kroner dyrere enn ventet på grunn av den høye prisveksten, opplyser kommunen.

– Lønns- og prisstigningen er utenfor vår kontroll og vil gi merkostnader. Det skulle vi gjerne vært foruten, sier direktør Anna Maria Aursund i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Hun viser til den ekstraordinære prisveksten i Norge de siste årene.

– Det rammer bredt, også i gjennomføringen av ny vannforsyning til Oslo, sier hun.

Fra før av var det satt av 27 milliarder kroner til den nye vannforsyningen. Prosjektet har vært preget av mange kostnadssprekker.

Lønns- og prisveksten i vannforsyningsprosjektet var anslått til å være 3 prosent hvert år. SSBs byggekostnadsindekser, som direkte påvirker kostnadene for prosjektet, viser at kostnadene i anleggsprosjekter har økt med mer enn 25 prosent bare for årene 2021 og 2022, opplyser Aursund.