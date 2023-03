Durek Verretts mor: – Han jobber mot verden

Moren til omstridte Durek Verrett åpner opp om forholdet til sønnen.

Det er i et intervju med Se og Hør at moren til Durek Verrett, Veruschka Urquhart (79), bretter ut om relasjonen til Durek.

Dette er første gang moren stiller opp i et intervju etter at sønnen ble kjendis i Norge.

Urquhart forteller i intervjuet at hun visste det var noe spesielt med Durek allerede da hun var gravid. Durek Verrett hevder han har «spesielle krefter». Moren mener også at sønnen har det og at hun visste det fra tidlig alder.

– Han kan manipulere deg

Men forholdet mellom Durek og moren er ikke rosenrødt for tiden, snarere tvert imot, ifølge Urquhart. Durek skal nemlig ha brutt kontakten med moren nylig etter at han konfronterte Durek med at hun var imot hvordan han brukte sine påståtte spesielle evner.

– Han jobber ikke for verden, han jobber mot verden. Han jobber ikke for menneskene, han jobber mot menneskene (...) Og Durek hjelper deg ikke til å finne det guddommelige lyset. Han tar deg til lyset sitt, hvor han kan innsmigre seg og manipulere deg, hevder Urquhart overfor Se og Hør.

Overfor Se og Hør opplyser Simon Eriksen Valvik, Durek Verretts norske manager, at Durek ikke ønsker å kommentere saken av hensyn til familiens privatliv.



Føler seg sviktet

Urquhart har bodd i New York etter at hun og faren til Durek Verrett skilte lag for over 40 år siden.

Til tross for Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise har vært sammen i fire år, skal ikke Urquhart ha møtt den norske prinsessen. Ifølge Se og Hør skal Durek, prinsesse Märtha Louise og hennes tre barn, Maud Angelica (19), Leah Isadora (17) og Emma Tallulah (14) vært i New York flere ganger uten å besøke moren, senest før jul.

– Jeg følte meg sviktet, sier Urquhart til Se og Hør.

Urquhart takker kong Harald og dronning Sonja i intervjuet for måten de tok imot sønnen på.

