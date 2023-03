Støre åpnet Røde Kors' påskesentral: – Trygt å vite at vi har dem

NTB

Røde Kors' påskesentral ble fredag offisielt åpnet av statsminister Jonas Gahr Støre.

– Helt siden 1860-tallet har Røde Kors vært denne hjelpende hånden som er der for de som trenger det. Det er dessverre ikke sånn at vi ikke trenger hjelp. Det at en frivillig kraft bidrar med besøkstjeneste og hjelpekorps er veldig trygt og bra, sier Støre til NTB fredag morgen.

Statsministeren berømmer de frivillige som jobber for Røde Kors i påsken. Selv var Støre generalsekretær i Norges Røde Kors fra 2003 til 2005.

Nåværende generalsekretær Anne Bergh forteller at organisasjonen har 6.000 hjelpekorpsere som jobber for at folk skal ferdes trygt. Bergh har en oppfordring til alle som skal ut på tur i fjellet i påsken:

– Det er viktig at du tenker gjennom at du vet hvor du går, og at du sier ifra hvor du går.

Statsminister Jonas Gahr Støre skal selv på fjellet i påsken, men benyttet anledningen til å også minne om de som er alene i høytiden.

– Røde Kors har også besøkstjenesten for de som blir igjen hjemme og ikke drar ut. Påsken er ofte en ganske ensom tid for mange. Røde Kors har også chat og kontakttelefoner for ungdom i påsken.

I Troms og Finnmark er flere veier stengt på grunn av uvær og snøskredfare. President i Røde Kors, Thor Inge Sveinsvoll, ber folk om å sjekke skredfaren nøye.

– Det er grunn til å sterkt oppfordre alle til å planlegge turer i palmehelga nøye og sjekke skredfaren grundig før fjellturer. Det er bedre å utsette toppturen enn å ta noen sjanser.