Skisentrene venter fullt trøkk: – Ser ut som vi får tidenes påske

Skianlegg over hele landet forventer prima forhold i fjellet i påska, og samtlige håper på mye folk i bakkene. Foto: Halvard Alvik / NTB Les mer Lukk

NTB

Det ligger an til gode forhold i hele landet for dem som vil ta skia fatt i påsken. Skisentrene venter at det blir flust med folk i anleggene.