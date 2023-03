Reitan-resultatet var flere milliarder dårligere enn i 2021

Resultatet for Reitan AS før skatt falt fra 5,6 milliarder i 2021 til 1,9 i 2022. Arkivfoto: Ole Martin Wold / NTB

NTB

Resultatet for Reitan AS for 2022 før skatt endte på 1,9 milliarder sammenlignet med 5,6 året før.