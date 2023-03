Mann dømt til 15 års forvaring for drap i Grue

NTB

En mann i 30-årene er dømt til 15 års forvaring for drapet på Lisa Iren Karlsen (40) i Grue i mars i fjor.

Romerike og Glåmdal tingrett har fastsatt en minstetid på ti år, melder NRK. Mannen var Karlsens kjæreste. Han dømmes også til å betale de etterlatte over en million kroner.

Lisa Iren Karlsen ble funnet drept i boligen sin i Kirkenær i Grue kommune i Innlandet 1. mars i fjor. Hun var blitt slått, sparket og knivstukket 17 ganger i hodet, halsen og på kroppen.

Vurderer å anke

Mannen har tilstått drapet og de faktiske forholdene i saken, men vurderer å anke, opplyser hans forsvarer Simon Ladderud Stende, som under rettssaken la ned påstand om fengselsstraff i 13 år.

To rettspsykiatere har gjennomført en rettspsykiatrisk observasjon av mannen. Det ble gjort flere beslag i saken, blant annet av det politiet mener er drapsvåpenet.

Aktor: Ikke utilregnelig

Ifølge avisa Glåmdalen poengterte aktor, statsadvokat Johan Petter Bærland, at det ikke er noe som tyder på at tiltalte var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Han viste til at grov voldsutøvelse er en skjerpende omstendighet.

– Det må ha vært en viss varighet i vår sak, uten at jeg kan komme inn på det nøyaktig. Det har vært både vold og knivbruk. Hun var sjanseløs fra første stund, det har han selv sagt, sa aktor.

Han mente drapet kvalifiserte til en straff på 16 år, men at tiltalte skal ha fradrag på ett år for å ha tilstått.

Tiltalte varslet selv sin mor natt til tirsdag 1. mars 2022. Hun kontaktet politiet, som fant kvinnen drept.