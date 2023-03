LO vurderer å skrote dagens lavlønnsmodell

LO ønsker en mer treffsikker modell for å sikre at flere får lavlønnstillegget, sier leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Cornelius Poppe / NTB

NTB

LO ønsker å endre dagens lavlønnsmodell for å sikre at flere med dårlig råd kan få lavlønnstillegg.

– Det er vanskelig å finne én modell som treffer alle lavtlønte. Jeg tviler på om det er mulig å få til. Likevel er det noen muligheter vi ønsker å se nærmere på. Det er også noe vi har utfordret NHO på i forbindelse med lønnsoppgjøret, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

LO har i alle lønnsoppgjørene siden 1990 fått gjennomslag for et tillegg til de som tjener minst. Et vanlig krav fra LO er at yrker på tariffavtaler som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, må få et eget lavlønnstillegg.

90 prosent tilsvarer i år 488.520 kroner.

Men LO ønsker nå en mer treffsikker modell enn den de har benyttet i oppgjørene med NHO siden 2005. De vurderer blant annet å regne på median framfor å regne på gjennomsnittet på overenskomstene, forklarer Følsvik.

Med dagens modell kan nemlig enkelte grupper dra opp snittet sånn at arbeidere som tjener under 90 prosent av industrilønna, likevel ikke får lavlønnstillegget.

LO og NHO har frist ved midnatt til å komme til enighet i lønnsforhandlingene for å unngå at oppgjøret havner på Riksmeklerens bord. Dersom partene ikke blir enige der, kan inntil 185.000 LO-medlemmer bli tatt ut i streik.