NTB

Dette er blant de ventede hendelsene torsdag 30. mars

Fritt Ord Honnør deles ut

Ella Marie Hætta Isaksen mottar Fritt Ords Honnør.

Musikeren, skuespilleren og aktivisten hedres for sin innsats for minoritetsvern og samiske urfolksrettigheter. Isaksen har vært en profilert musiker og aktivist i nesten et tiår. Fritt Ords Honnør består av et beløp på 100 000 kroner.

Helseministeren til Kreftkonferansen 2023

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) med innlegg og deltar i paneldebatt.

Presentasjon av en del ny forskning, blant annet om peniskreft og lungekreft.

Bolsonaro reiser tilbake til Brasil

Brasils tidligere president Jair Bolsonaro skal etter planen reise tilbake til hjemlandet sitt. Han har oppholdt seg i Florida siden 30. desember 2022. Bolsonaro tapte valget i høst mot rivalen sin, Lula da Silva.

USAs visepresident til Tanzania

USAs visepresident Kamala Harris besøker Tanzania som et ledd i USAs plan om å styrke forbindelsene til afrikanske land. Harris er på et sju dager langt afrikansk besøk. Hun har vært i Ghana, så skal hun til Zambia etter at hun har vært i Tanzania.



Norsk duell i mesterligaen i fotball

Chelsea med Maren Mjelde og Guro Reiten møter Ada Hegerbergs Lyon. Reiten scoret kampens eneste mål i den første kampen og sørget for et godt utgangspunkt før kveldens returoppgjør i London. Kampstart er klokken 21.