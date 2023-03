Politiet endrer siktelse etter voldshendelse i Oslo

En person er kritisk skadd etter ha blitt stukket med en skarp gjenstand på Torshov i Oslo natt til torsdag. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

NTB

To personer er siktet for grov kroppsskade etter voldshendelsen på Torshov i Oslo natt til torsdag. De to var først siktet for drapsforsøk.