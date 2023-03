DNB betaler fortsatt én million i måneden i bøter

NTB

Hver dag betaler DNB og Danske Bank 50.000 kroner i dagbøter. Til sammen har de passert 20 millioner kroner i daglige bøter.

Bøter er ment til å få dem til å overholde hvitvaskingsloven raskere, skriver Dagens Næringsliv.

Siden 2. september 2022 har bøtene løpt for DNB. Nylig passerte banken 7 millioner kroner i dagbøter.

– Vi er i mål med 99 prosent av arbeidet på dette området, sier DNBs kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin til avisen. Hun vil ikke anslå når banken kan være ferdig med dagbøtene.

Årsaken til dagbøtene var manglende legitimasjon på egne kunder, både privatkunder og bedriftskunder.

Hos Danske Bank har dagbøtene løpt i over to år, og har betalt rundt 13 millioner kroner i bøter, ifølge avisens beregninger.

Årsaken er at banken ikke klart å ha godt nok kontroll på kunder som er politisk eksponerte personer. Disse personene er folk som har hatt viktige stillinger som kan gjøre dem mer utsatt for blant annet korrupsjon. Hvitvaskingsloven krever at disse kundene kontrolleres tettere enn andre kunder.