Naturhistorisk museum i Oslo kåret til årets museum

NTB

Onsdag kveld ble Naturhistorisk museum UiO kåret til årets museum for 2023.

– Prisen er en stor anerkjennelse av at Naturhistorisk museum leverer høy kvalitet på alle sine samfunnsoppdrag, formidling, forskning og samlinger, sier museumsdirektør Brit Lisa Skjelkvåle i en pressemelding.

I sin begrunnelse skriver juryen blant annet at museet er «et velvoksent museum med ansvar for å forske på og formidle betydningen av klima, mangfold og bærekraft for livet på jorda.»

Prisen for «Årets museum» deles ut årlig av Museumsforbundet og utnevnelsen ble kunngjort på Det nasjonale museumsmøtet, som blir avholdt i Stavanger denne uken.