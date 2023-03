Terrorsiktede søstre samtykker til fengsling

NTB

De to terrorsiktede søstrene fra Bærum som natt til onsdag kom hjem til Norge sammen med sine tre barn, har samtykket til varetektsfengsling i fire uker, melder TV 2.

De to søstrene har oppholdt seg i al-Roj-leiren i Syria de siste årene. De dro til landet i 2013.

Søstrene ble pågrepet da de landet på Oslo lufthavn Gardermoen. De to søstrene blir begjært varetektsfengslet torsdag.

– Etter forholdene har de det bra, sier forsvarsadvokat Geir Lippestad til TV 2.

– De samtykker til fengsling. Det er ikke på grunn av at de er enige i siktelsen. De mener at de ikke har gjort noe straffbart, men de ønsker ro, og de ønsker å samarbeide med politiet og andre myndigheter, sier Lippestad videre.

Lippestad sier til VG at de to søstrene ønsker ro rundt seg og barna, og at de derfor ikke ønsker et fengslingsmøte der de fysisk er til stede. Derfor har de allerede samtykket til fengslingen.