To kvinner dømt for å forsøke å lime seg fast til «Skrik»

Aktivister fra organisasjonen Stopp oljeletinga har forsøkt å lime seg fast til rammen til Munch-maleriet «Skrik» på Nasjonalmuseet. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

To kvinner på 25 og 34 år er dømt til å betale bøter for at de forsøkte å limte seg fast til Edvard Munchs maleri «Skrik» i november i fjor.