Farevarsel for snø flere steder i landet

Torsdag er det sendt ut farevarsel for snø flere steder både nord og sør i Norge.

Meteorologisk institutt skriver på varslingstjenesten varsom.no at det er svært mye snø i deler av Troms og Vest-Finnmark. I løpet av de 24 neste timene er det varslet mellom 40 og 60 centimeter snø, samt sterk kuling fra nord. Mest snø er ventet rundt Kåfjord.

De har derfor sendt ut to farevarsler om snø og ett om snøfokk, ulike deler av Nord-Norge

– Snøvarslet for deler av Troms og Finnmark er på oransje farenivå. I hovedsak gjelder de fra torsdag ettermiddag fram til fredag kveld, skriver de.

Snøskredvarselet er på faregrad fire av fem i Vest-Finnmark, Nord-Troms og Lyngen.

I resten av Nord-Norge blir det stort sett betydelig snøskredfare, altså faregrad tre av fem.

På Twitter skriver instituttet at de også har sendt ut farevarsel for deler av Agder og Telemark. Her er det ventet mellom fem og 15 centimeter med snø fra torsdag morgen til fredag morgen.