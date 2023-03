Avinor venter 135.000 påskereisende fra landets største flyplasser fredag

NTB

Fredag forventes det at 135.000 personer skal ta flyet fra de fire største flyplassene i Norge.

– Selv om vi er et stykke unna 2019-nivåer, ser vi at veldig mange nordmenn skal på reise disse dagene, sier Stine Ramstad Westby, Avinors konserndirektør for Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger lufthavn.

Bare på Oslo lufthavn alene forventes det rundt 86.000 passasjerer fredag. Bergen får rundt 21.000, Trondheim 16.000 og Stavanger 12.000.

– Avinor gjør alt vi kan for at ferien skal bli bra allerede fra du kommer til flyplassene våre, men det er også mange ting du selv kan gjøre for å få en enda enklere tur, sier Ramstad Westby.

Konserndirektøren råder de reisende til bruke digitale løsninger, samt gjøre gode forberedelser før man ankommer flyplassen.