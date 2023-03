Færre lærere søker videreutdanning i norsk, matte og engelsk

Høyre er bekymret for at færre lærere søker videreutdanning i basisfagene norsk, engelsk og matte.

NTB

Flere lærere søker videreutdanning enn tidligere, men kun halvparten så mange har søkt om videreutdanning i norsk, matte og engelsk i år som for fire år siden.

Til sammen har 14.000 lærere søkt om videreutdanning i år, noe som er rekord. Søkningen til praktiske og estetiske fag har doblet seg til rundt 1.000 søkere, skriver Utdanningsnytt.

Kunnskapsminister Tonje Brenna sier tallene er godt nytt.

– Dette vil bidra til en mer variert og praktisk skole for elevene, noe som er viktig i alle fag, også matematikk, norsk og engelsk, sier Brenna.

Høyre er imidlertid ikke like begeistret.

– Regjeringen må gjerne skryte av at søkingen til andre fag har gått opp, men tallene er heller et eksempel på at regjeringen svikter i innsatsen for å løfte grunnleggende ferdigheter og basisfagene i skolen, sier Høyres utdanningspolitiske talsperson, Jan Tore Sanner.