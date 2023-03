NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 29. mars.

Regjeringen holder pressekonferanse om utlysning av havvindområde

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) presenterer områdene for fornybar energiproduksjon til hav. De to prosjektene som regjeringen vil åpne for utvikling, er Sørlige Nordsjø 2, fase 1, og Utsira Nord i Nordsjøen. Pressekonferansen starter klokka 12 på båten MS Brisen på Aker brygge i Oslo.

EMD behandler klimasaker mot Frankrike og Sveits

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) holder et rettsmøte om to klimasaker som er reist mot Frankrike og Sveits.

Atomenergibyråets leder besøker ukrainsk atomkraftverk

Det internasjonale atomenergibyrået IAEAs leder Rafael Grossi skal etter planen besøke det russiskkontrollerte ukrainske atomkraftverket Zaporizjzja.

Dronningen til Paris

Dronning Sonja er med på åpningen av utstillingen om Anna-Eva Bergman «Voyage vers l’intérieur» på Musée d’Art Moderne i Paris.

Storhamar kan slå ut Vålerenga i NM-semifinalen i ishockey

Storhamar gikk mandag seirende ut av et ampert oppgjør mot Vålerenga og leder 3–2 i kamper. Dermed må Vålerenga vinne hjemme i Jordal Amfi onsdag for at drømmen om NM-finale mot Stavanger Oilers skal leve videre. Kampen starter klokka 19. Finalekampene spilles i april.

Lagsprint i Ski-NM på Tolga

Norgeseliten på kvinne- og herresiden skal måle krefter i lagsprint fri teknikk under NMs 2. del på Tolga. Prologene starter 15.45, mens finalene går fra klokka 18.